Calciomercato, Dionisi: "Frattesi? Mi auguro possa essere come la sora Camilla..."

Alla vigilia della ripresa del campionato, ha parlato Dionisi, allenatore del Sassuolo. Inevitabile la domanda su Frattesi, accostato anche nei giorni passati alla Roma prima delle parole di Tiago Pinto di stamattina che sembrano spegnere ogni velleità di trattativa. Le parole di Dionisi: "Mi auguro che Frattesi possa essere come la sora Camilla, concedimi la battuta: che tutti la vogliono e nessuno se la piglia. Tutti hanno bisogno di confermarsi, per me può fare ancora meglio rispetto alle prime 15, può avere ancora più continuità. In questi 6 mesi deve migliorarsi ancora, se lo farà il passaggio successivo sarà altrove. Sono sicuro che il suo percorso non sia finito al Sassuolo".