Sfumato quasi definitivamente Nicolò Zaniolo, che ha rifiutato di incontrare la dirigenza delle Cherries, il Bournemouth guarda oltre ed ha già in mano un sostituto del classe '99. Come scrivono dall'Inghilterra, infatti, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Bright Osayi-Samuel, attaccante 25enne in forza al Fenerbahce. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di sterline.

(thesun.uk)

