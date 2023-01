Calciomercato Roma, Carnevali: "Per Frattesi vedremo a giugno, non basteranno 30 milioni"

Negli ultimi istanti di calciomercato l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva. "Se Traoré ha rubato il posto a Zaniolo al Bournemouth forse sì. All'inizio credo che sia stata una nostra scelta dire di no. Poi sono andati su Zaniolo, poi sono tornati su Traoré". Dal Sassuolo Traoré, infatti, si trasferirà in Premier League al Bournemouth, che aveva presentato un'offerta ufficiale alla Roma per Nicolò Zaniolo.

(Sky Sport)





In un'altra intervista Carnevali ha parlato anche di Davide Frattesi, da tempo nel mirino della Roma. "Frattesi alla Roma? Vedremo a giugno. Ma 30 milioni non basteranno - le sue dichiarazioni -. Traoré? Siamo stati bravi e fortunati per questa vendita per noi importante. Parlavamo da giorni col Bournemouth sotto traccia, la nostra richiesta è stata esaudita solo adesso. Siamo rimasti fermi sul nostro prezzo".

(Sportitalia)