Calciomercato, Aouar agli amici: "Voglio andare al Milan". Il Betis ha già fatto un'offerta, Roma sullo sfondo

“Voglio andare al Milan”. È la confessione fatta da Houssem Aouar agli amici. Secondo quanto riporta il sito specializzato in calciomercato, il centrocampista del Lione ha chiesto espressamente ai suoi agenti di provare ad approfondire il discorso con il club rossonero e ha messo il Milan in cima alla lista delle preferenze. In caso di conferma di Brahim Diaz, però, per il francese non ci sarebbe spazio nella squadra di Stefano Pioli.

Al momento Aouar ha una sola offerta concreta, quella del Betis: 5 anni di contratto a 2,5 milioni netti a stagione. Sullo sfondo c’è anche la Roma che ha avuto diversi contatti con la Stellar Group, l’agenzia che ne cura gli interessi.

(calciomercato.com)

