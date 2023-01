Svincolato dopo l'esperienza con l'Anversa, Radja Nainggolan è alla ricerca di una nuova destinazione. Stando alle informazioni del sito dell'esperto di calciomercato, l'ex centrocampista giallorosso piace alla Spal allenata dal suo ex compagno di squadra alla Roma, Daniele De Rossi. L'operazione per portare il belga a Ferrara è però difficile sia per i costi sia per la volontà di Nainggolan, che vorrebbe tornare al Cagliari.

(gianlucadimarzio.com)

