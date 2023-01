Brighton, De Zerbi: "Mai pensato a Zaniolo, non rientra nei nostri parametri economici"

DAZN - Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, è stato invitato come ospite durante la trasmissione della piattaforma streaming 'Supertele', condotta da Pierluigi Pardo. Il tecnico si è soffermato anche su Nicolò Zaniolo, smentendo l'interesse per il numero 22 in uscita dalla Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Non abbiamo mai pensato a Zaniolo, nonostante sia un giocatore molto forte, che tra l'altro rientra nei nostri parametri d'età. Il Brighton ha parametri fissi d'età, cerca giocatori da rivendere. Ma Zaniolo è fuori dai parametri economici nostri".