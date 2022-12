Dopo aver lasciato la Salernitana in estate per le divergenze col presidente Iervolino, al termine di una stagione che ha visto il club campano protagonista di una salvezza miracolosa, ora Walter Sabatini potrebbe ripartire dalla Serie B. Negli ultimi giorni la Ternana sta cercando di convincere l'ex ds di Roma e Inter, tra le altre, e le sensazioni sono positive, come rivela il portale di calciomercato.

