Non solo José Mourinho per il ruolo di commissario tecnico del Portogallo: la federazione portoghese per il dopo Santos valuta anche altri nomi oltre al tecnico giallorosso, legato alla Roma fino al 2024. Secondo le informazioni del portale specializzato di calciomercato, Paulo Sousa è un profilo monitorato dai vertici della federazione portoghese e nelle ultime ore si è parlato anche dell'ipotesi Louis van Gaal, libero dopo l'addio all'Olanda.

(calciomercato.it)

