L'attesa dei saldi: budget limitati, i club italiani tra rinnovi e occasioni

Il calciomercato italiano aspetta i saldi di inizio gennaio e i club si accontenteranno di scambi e prestiti. La Roma affronterà con calma il rinnovo di Nicolò Zaniolo, le cui richieste dovranno coincidere con una continuità di rendimento all'altezza delle cifre desiderate (4,5 milioni di euro a stagione). Tiago Pinto pondererà ogni mossa a causa dei paletti imposti dalla UEFA e dal Fair Play Finanziario, quindi al momento non c'è margine per effettuare operazioni onerose. Davide Frattesi interessa, ma ad oggi mancano le condizioni per impostare la trattativa con il Sassuolo. Resta anche il nodo legato a Rick Karsdorp, per il quale non sono arrivate offerte soddisfacenti sulla formula: la Roma infatti è disposto a cederlo solamente a titolo definitivo.

(corsera)