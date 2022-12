Calciomercato Roma: tutti pazzi per Lukic. Anche Napoli, West Ham e Leicester interessate al centrocampista del Torino

Sasa Lukic è uno dei nomi valutati dalla Roma per rinforzare il centrocampo, ma secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato la società giallorossa non sarebbe l'unica interessata al centrocampista del Torino. Al momento anche Napoli, West Ham e Leicester stanno valutando il profilo del calciatore serbo. Il responsabile dell'area tecnica dei granata, Davide Vagnati, è pronto ad ascoltare qualsiasi offerta concreta per Lukic, il quale ha manifestato in più occasioni la sua volontà di cambiare aria.

