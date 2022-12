Calciomercato Roma: summit dopo Natale con il procuratore di Frattesi, il Sassuolo vuole Bove

Davide Frattesi spinge per tornare alla Roma. Già a gennaio. Secondo quanto riportato dal sito specializzato in calciomercato, l’appuntamento tra il procuratore del centrocampista e il club giallorosso è previsto subito dopo Natale. La valutazione fatta dal Sassuolo si aggira sui 30 milioni, ma la carta che potrebbe sbloccare la trattativa è l'inserimento nell'affare di Edoardo Bove. La sensazione è che gli emiliani senza il suo sbarco in neroverde non vogliano cedere Frattesi. I nodi da sciogliere sono la valutazione del classe 2002 e l’inserimento di una clausola di recompra non troppa alta.

(calciomercato.com)

