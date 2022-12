Calciomercato Roma: contatti per Soyuncu, ma il difensore turco è vicinissimo all'Atletico Madrid

Caglar Soyuncu si appresta a diventare un nuovo difensore dell'Atletico Madrid. Secondo quanto annunciato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la trattativa con i Colchoneros è in fase avanzata e la volontà è di chiudere l'affare il prima possibile, anche se l'accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Sia la Roma sia l'Aston Villa avevano avuto dei contatti con l'entourage del calciatore, ma ormai il futuro del centrale turco sembra deciso.

Atlético Madrid are close to complete the signing of Çağlar Söyüncü for 2023. Deal not done or signed yet but negotiations are advanced, waiting to get it sealed as soon as possible. ⚪️??? #Atléti

Aston Villa and AS Roma had also contacts for Söyüncü but Atléti are close #LCFC pic.twitter.com/Go6xfDlJnI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2022