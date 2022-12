Calciomercato Roma: potrebbe slittare all'estate la decisione sul futuro di Zaniolo

Continua a tener banco la questione legata al rinnovo di Zaniolo. Come scrive Alfredo Pedullà non ci sono novità, con le parti che si sono prese un momento di riflessione. Possibile un summit tra il suo agente Vigorelli e Pinto entro fine mese, al massimo a gennaio. Ma non è così scontato che si arrivi a un accordo, anzi si potrebbe rinviare qualsiasi decisione alla prossima estate. Quando si arriverebbe ad un anno dalla scadenza e diventerebbe tutto più complicato. Sul giocatore c'è sempre l'interesse della Juventus, con contatti indiretti anche negli ultimi giorni.

(alfredopedullà.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE