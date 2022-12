Calciomercato Roma: piace il giovane Cittadini del Modena

(...) Giorgio Cittadini a Modena ha trovato una bella continuità. (...) A 20 anni appare destinato alla casa-madre bergamasca, visto che in Emilia è soltanto in prestito. Del resto è emerso nelle giovanili di Zingonia in coppia con il predestinato per eccellenza nel ruolo, Giorgio Scalvini. (...) Non è detto, però, che Cittadini torni davvero all’Atalanta. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di importanti club italiani. Ad esempio lo sta valutando la Roma, ma la stessa Fiorentina ne sta vagliando le prospettive in vista del mercato estivo. (...)

(gasport)