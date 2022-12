Calciomercato Roma: piace il classe 2006 Ayhan. Il fratello gioca nel Sassuolo

La Roma è alla ricerca di giovani calciatori per il futuro e, come riportato dal sito che si occupa di calciomercato, il nuovo nome nella lista dei desideri è Mertcan Ayhan, fratello di Kaan Ayhan, calciatore del Sassuolo. Il difensore classe 2006 gioca nelle giovanili dello Schalke 04 (3 gol in 11 partite) ed è il capitano della Turchia Under 17. I giallorossi sono particolarmente interessati a lui, ma dovranno fare i conti con la feroce concorrenza di numerose società di Bundesliga. Il club tedesco lo valuta un milione di euro.

(calciomercato.it)

