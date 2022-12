Calciomercato Roma: per il post Karsdorp salgono le quotazioni di Bellerin, scendono quelle di Odriozola

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, sarebbero in ascesa le quotazioni di Hector Bellerin come sostituto del partente Rick Karsdorp. Accostato insistentemente alla Roma nelle ultime settimane, il calciatore del Barcellona sarebbe dunque un candidato forte per la fascia destra giallorossa in caso di addio dell'olandese. Allo stesso tempo, si starebbe allontanando un altro esterno destro spagnolo, Alvaro Odriozola, di proprietà del Real Madrid.