Calciomercato Roma: offerto Karsdorp alla Juventus, ma l'olandese non convince Allegri

Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, Rick Karsdorp è stato offerto alla Juventus nelle ultime settimane, ma il terzino destro olandese non è un obiettivo dei bianconeri perché non convince il tecnico Max Allegri, che preferisce un terzino destro con caratteristiche tecniche diverse. Dopo lo strappo con José Mourinho al termine di Sassuolo-Roma e la mancata risposta alla convocazione per la tournée in Giappone, Karsdorp è tornato ad allenarsi a Trigoria ed è partito con i compagni per il ritiro in Portogallo.

