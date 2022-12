Calciomercato Roma: contatti col Barça per Depay. Sul giocatore anche club di Premier

Nonostante le dichiarazioni di Jordi Cruyff che ha escluso una partenza di Memphis Depay a gennaio, proseguono le voci su un interesse della Roma per l'olandese in scadenza a giugno 2023 con il Barcellona. Secondo le informazioni del sito sportivo, il club giallorosso è in contatto con i blaugrana per l'attaccante classe 1994 che è disposto a lasciare il Barça alle giuste condizioni, ma l'accordo tra le parti è lontano. Il Barcellona, infatti, lo lascerebbe partire solo a fronte di un vantaggio economico a causa dei problemi legati al fair play finanziario.

Inoltre, sul giocatore c'è da registrare anche l'interesse di Manchester United, Tottenham, Arsenal, Newcastle e West Ham, che hanno discusso con l'entourage dell'olandese, ma la Roma sembra essere in vantaggio sulla concorrenza.

(90min.com)

