Calciomercato Roma: Newcastle su Zaniolo, ma il calciatore preferisce la Serie A

Anche il Newcastle si è iscritto alla corsa per Nicolò Zaniolo. Il futuro del classe '99 a Roma, infatti, è in bilico: il prolungamento di contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024, vive una lunga fase di stand by. L'ozpione inglese non sembra però stuzzicare il giocatore. Stando alle indiscrezioni raccolte dal sito dedicato al mercato, Zaniolo ha confermato la preferenza per una permanenza in Serie A, che sia con la Roma o con un altro club italiano. Mentre a gennaio è da escludere una sua partenza.

(calciomercato.it)

