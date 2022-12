Calciomercato Roma: Mourinho insiste per avere Depay a gennaio

La Roma continua a seguire Memphis Depay. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, José Mourinho sta pressando l'entourage dell'attaccante olandese poiché sogna la coppia con Paulo Dybala già a gennaio. Il calciatore del Barcellona sta prendendo in considerazione l'opzione di rimanere alla corte di Xavi, con cui avrà un colloquio a breve, fino alla scadenza del suo contratto e la decisione definitiva verrà presa nelle prossime settimane. La società blaugrana non lo ha messo sul mercato ed è disposta a cederlo solo nel caso in cui ottenga un conguaglio economico, ma è convinta che Depay rimarrà al Barcellona fino a giugno. Al momento la Roma e il Newcastle sono i due club più interessati.

(sport.es)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE