Calciomercato Roma: Karsdorp via solo a titolo definitivo. I giallorossi chiedono 10/12 milioni

La Roma è pronta a cedere Rick Karsdorp, ma alle sue determinate condizioni e lo ha anche comunicato all'entourage del calciatore. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, la società giallorossa non accetterà soluzioni temporanee ed è disposta a lasciar partire l'olandese solamente a titolo definitivo. Inoltre la richiesta economica si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel caso in cui queste richieste non venissero accontentate, Karsdorp rimarrà a Roma almeno fino al termine della stagione.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE