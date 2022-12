Calciomercato Roma: intreccio Karsdorp-De Sciglio. La Juventus vuole un conguaglio economico

La permanenza di Rick Karsdorp a Roma è tutt'altro che certa. Dopo la lite con José Mourinho al termine del match con il Sassuolo, il terzino olandese è stato inserito nella lista dei partenti, ma Tiago Pinto vuole cederlo solamente a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la Juventus ha già allacciato i contatti con l'agente del calciatore e ha posto le basi dell'eventuale nuovo contratto. La società giallorossa è interessata a Mattia De Sciglio come contropartita, ma Massimiliano Allegri lo stima e al momento non è sul mercato. Inoltre i bianconeri valutano maggiormente il proprio giocatore rispetto a quanto la Roma chieda per Karsdorp, motivo per cui i capitolini dovrebbero mettere sul piatto anche un conguaglio economico. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni, ma la Juventus appare irremovibile.

(calciomercato.com)

