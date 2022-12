Tra le situazioni da monitorare in casa Roma c'è anche quella di Chris Smalling, uno dei pilastri delle ultime stagioni giallorosse e con il contratto in scadenza con il club romanista a giugno 2023. Secondo le informazioni dell'emittente radiofonica, l'Inter di Marotta sarebbe interessata al difensore centrale inglese classe 1989 per rinforzare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi.

