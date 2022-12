Calciomercato Roma: il Torino valuta Shomurodov come alternativa a Cheddira, ma l'acquisto di un nuovo attaccante dipende dalla cessione di Sanabria

Il Torino continua a muoversi sul mercato ed è alla ricerca di un nuovo attaccante in seguito all'infortunio di Pietro Pellegri. L'acquisto di un centravanti è però legato alla cessione di Antonio Sanabria: addio del paraguaiano e un arrivo, questa è la strategia. Nei prossimi giorni la società granata approfondirà i contati con il Bari per Walid Cheddira e qualora le società non dovessero trovare l'accordo per il marocchino, l'alternativa sarebbe Eldor Shomurodov della Roma. Anche M'Bala Nzola è una possibilità concreta, ma è un'operazione più agevole per l'estate.

(tuttosport)