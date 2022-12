Calciomercato Roma, il retroscena: Andrey Santos proposto anche ai giallorossi nei mesi scorsi

Tra i migliori prospetti del calcio brasiliano c'è Andrey Santos, centrocampista centrale di gran fisico, classe 2004, di proprietà del Vasco da Gama. Il giocatore sarebbe vicinissimo al Chelsea per 30 milioni, ma come scrive il sito dedicato al mercato, nei mesi scorsi è stato proposto anche in Serie A. Inter, Milan, Napoli e Roma, infatti, sono state informate sulla possibilità di prendere il ragazzo a circa 13 milioni di euro bonus esclusi, ma nessuna delle società ha deciso di affondare il colpo.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE