Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Leeds pensa a Lukic per sostituire Klich a gennaio

La Roma sta osservando da tempo Sasa Lukic, centrocampista del Torino. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ha già espresso la sua volontà di cambiare aria. Secondo quanto riportato dal sito inglese, anche il Leeds sembra particolarmente interessato al giocatore, soprattutto in caso di addio di Mateusz Klich a gennaio. Il suo addio sembra vicino, infatti il trasferimento in MLS al DC United è ai dettagli. Il Torino valuta Lukic circa 15 milioni di euro e intanto le pretendenti aumentano.

