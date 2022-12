Calciomercato Roma: il Chelsea torna su Abraham ma non vuole esercitare l'opzione da 75 milioni

La rottura del legamento crociato del ginocchio di Armando Broja spinge il Chelsea a tornare sul mercato attaccanti già per il mese di gennaio. Con il Molde si stanno definendo gli ultimi dettagli per l'arrivo dell'ivoriano classe 2002 David Datro Fofana, ma oltre a lui arriverà anche un altro centravanti, possibilmente un top.

I Blues restano alla finestra per Rafael Leao ma valutano anche altri profili, come quello di Dusan Vlahovic. Sullo sfondo rimane l'ipotesi di un ritorno di Tammy Abraham - difficilmente a gennaio, più per fine stagione - ma i londinesi non intendono esercitare l'opzione di 75 milioni per riprenderlo dalla Roma.

(calciomercato.com)

