Calciomercato Roma: distanza ampia col Sassuolo per Frattesi. Lukic e Aouar le alternative per gennaio

Dopo averlo seguito a lungo in estate, in vista di gennaio si torna a parlare in ottica Roma di Davide Frattesi. Secondo gli aggiornamenti del portale specializzato di mercato, tra Roma e Sassuolo la distanza resta ampia: il club neroverde non ha mai abbassato la richiesta vicina ai 35 milioni e non valuta Volpato più di 10, pur con l'inserimento di Bove e il 30% del cartellino del centrocampista che detiene la Roma. Servirebbe la cessione a titolo definitivo di Shomurodov, che ha offerte finora solo in prestito. Per Frattesi, che piace in Premier League, la priorità resta la Roma.

Nel frattempo Tiago Pinto cerca un rinforzo a centrocampo per gennaio. La prima alternativa è Lukic del Torino, valutato intorno ai 15 milioni e con i granata si potrebbe intavolare uno scambio che coinvolgerebbe Kumbulla e Shomurodov. L'altro profilo monitorato è quello di Aouar del Lione, che si libera a zero in estate e per prenderlo ora servirebbero 5 milioni.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE