Calciomercato Roma, Dionisi: "Frattesi è del Sassuolo. A volte si dicono cose che i giornalisti sperano che accadano solo per parlare tanto..."

SKY SPORT - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva in seguito all'amichevole contro l'Inter. Il tecnico si è soffermato anche sul futuro di Davide Frattesi, accostato alla Roma e richiesto da alcuni club di Premier League, come rivelato dall'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali.

Sarebbe contento di tenere Frattesi?

"Non serve risposta. Frattesi è del Sassuolo. A volte si parla di cose che i giornalisti sperano che succedano per parlare tanto. In realtà Davide si sta allenando da giocatore del Sassuolo. Ci abbiamo messo del tempo a recuperarlo mentalmente, dopo la preparazione estiva. Fortunatamente è un ragazzo consapevole, in estate sembrava più fuori che dentro".