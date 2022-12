C'è anche la Roma sulle tracce di Charlie Setford, estremo difensore classe 2004 della formazione giovanile dell'Ajax ma di nazionalità inglese, pur essendo nato in Olanda. Col contratto in scadenza a giugno 2023, Setford ha attirato l'interesse di diversi club tra cui Everton, Tottenham, Borussia Dortmund e, come scrivono in Inghilterra, anche la Roma.

(Daily Mail)