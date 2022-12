La Roma ha chiesto informazioni all'Internacional de Porto Alegre per Johnny Cardoso, centrocampista statunitense di 21 anni. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, sul classe 2001 ci sarebbero anche due squadre spagnole, Valencia e Betis, già dalla scorsa estate. Cardoso ha da poco completato l'intero iter per ottenere il passaporto comunitario, quello italiano, e il suo contratto con l'Internacional scade a dicembre 2024.

