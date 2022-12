Attualmente impegnato nel Mondiale in Qatar con la maglia dell'Olanda, di Memphis Depay si discute in ottica calciomercato. Negli ultimi giorni l'attaccante classe 1994 è stato accostato anche alla Roma e il suo contratto con il Barcellona termina a giugno 2023. Secondo quanto scrivono in Spagna, la squadra più interessata all'olandese sarebbe il Manchester United e per Depay si tratterebbe eventualmente di un ritorno nei Red Devils con cui ha già militato tra il 2015 e il 2017.

(as.com)

