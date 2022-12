La Roma è alla ricerca di un nuovo terzino destro per sostituire il partente Rick Karsdorp ma, secondo quanto riportato dal sito spagnolo, la pista Hector Bellerin sembra essere definitivamente sfumata. La società giallorossa ha sondato il terreno e il Barcellona era disposto a farlo partire anche a costo zero, ma almeno a gennaio non si farà nulla. La Roma quindi si fionderà su un altro profilo.

(marca.com)

