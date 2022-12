Calciomercato Roma: anche l'Atletico Madrid segue Soyuncu

La Roma è alla ricerca di un nuovo centrale difensivo e tra i tanti nomi circolati c'è anche quello di Caglar Soyuncu, attualmente in forza al Leicester. Il ventiseienne ha il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo appare piuttosto difficile al momento. La società giallorossa sta osservando il calciatore, ma anche l'Atletico Madrid sembra fortemente interessato, soprattutto in caso di cessione di Felipe. Da valutare anche la decisione della FIFA su Gimenez, che rischia di essere squalificato per 15 partite in seguito alle pesanti accuse rivolte all'arbitro al termine di Ghana-Uruguay. Qualora l'organo calcistico decidesse di usare il pugno duro con il difensore, i Colchoneros sarebbero pronti a tuffarsi sul mercato e tra le opportunità migliori c'è proprio Soyuncu.

(as.com)

