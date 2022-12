Il profilo di Rocco Vata ha attirato l'interesse delle big europee, come già circolato nei mesi scorsi. Il centrocampista classe 2005 del Celtic, che ha esordito in Scottish Premier League contro l'Hibernian, piace a Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atletico Madrid, mentre in Italia è seguito dalla Roma, dalla Juventus e dal Milan.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE