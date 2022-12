Cristiano Ronaldo giocherà in Arabia Saudita, per l'Al-Nassr di Rudi Garcia, dal 1 gennaio 2023. Il contratto, scrive il quotidiano spagnolo che annuncia la chiusura della trattativa, avrà una durata di due stagioni e mezzo, e dovrebbe valere circa 200 milioni di euro l'anno per il portoghese. La notizia, sempre dalla Spagna, era arrivata la scorsa settimana e ora pare ulteriormente confermata.

(marca)

