Torino, Lukic: "Ho grandi ambizioni, ma per il momento non penso a un trasferimento"

SPORTAL.RS - Sasa Lukic, centrocampista del Torino, ha rilasciato un'intervista al portale sportivo. Tra i vari temi trattati, il calciatore si è soffermato sul suo futuro e su un possibile trasferimento in un top club. Il ventiseienne è stato accostato con grande insistenza alla Roma sin dalla sessione estiva di calciomercato. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Cerco di rimanere sempre lo stesso, com’ero all’inizio, quando non ero ancora nessuno. Non cambierò mai, garantito. Anche se sarò in un club più importante, rimarrò lo stesso. È una cosa che mi è stata insegnata dalla mia famiglia e questo mi guida nella vita”.

Dove ti vedi dopo i Mondiali, anzi a partire dalla prossima stagione. Il Partizan vuole il tuo trasferimento perché così otterrà un bonus. Hai parlato con il Leeds?

"Sono molto contento a Torino e al momento non penso a ulteriori passi, anche se, come tutti, ho grandi ambizioni".

