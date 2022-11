SPAL: occhi su Bianda per la prossima stagione. Il suo contratto con la Roma scade a giugno

La SPAL ha in mente un ambizioso progetto per essere protagonista a partire dalla prossima stagione, sempre con Daniele De Rossi in panchina. E tra i primissimi nomi che il club biancazzurro ha in mente per rinforzare la rosa c'è un giocatore della Roma, il cui contratto scadrà però tra poco più di sei mesi. Si tratta di William Bianda, difensore centrale e all’occorrenza terzino sinistro, classe 2000. Il rinnovo con la società giallorossa appare lontano ed è per questo che, in caso di mancata promozione in Serie A, il nome di Bianda piomberebbe in pole position per la prossima stagione cadetta della SPAL.

(seriebnews.com)

