Sassuolo, Carnevali: "Ottimo rapporto con la Roma, ma Frattesi rimarrà con noi almeno fino a giugno" (VIDEO)

CORRIEREDELLOSPORT.IT - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al sito sportivo su Davide Frattesi, calciatore dei neroverdi trattato con grande interesse dalla Roma nella sessione estiva di calciomercato. Queste le sue parole: "La trattativa con la Roma c'è stata quest'estate ma non è andata in porto. Con la società giallorossa c'è un ottimo rapporto. Negli anni ci sono stati acquisti e vendite, come quella di Defrel. A gennaio non venderemo i nostri giocatori più importanti. Frattesi è un giocatore valido e di grande prospettiva, su di lui ci sono anche club stranieri. Il nostro obiettivo è quello di trattenere Frattesi almeno fino a giugno, poi faremo le dovute valutazioni".

