Calciomercato Roma, ag. Smalling: "I giallorossi non hanno un'opzione per il rinnovo". Il contratto dell'inglese scade a giugno 2023

SOS FANTA - James Featherstone, l'agente di Chris Smalling, ha parlato con il giornalista Fabrizio Romano e con il sito specializzato in fantacalcio del contratto del difensore giallorosso, spiegando che la Roma non ha un'opzione per il suo contratto, che scadrà nel prossimo mese di giugno.

Queste le parole di Featherstone, riportate da Romano:

“La Roma non ha un’opzione di rinnovo per il contratto di Smalling. Il contratto scade nel giugno 2023. Il giocatore è focalizzato sul fare il proprio meglio per la Roma e continuare le sue prestazioni di alto livello per vincere in giallorosso. Il suo feeling sulla Roma, i tifosi, la squadra e la città è assolutamente positivo”

The agent of Chris Smalling, James Featherstone, tells me that “AS Roma have no option within the contract. Contract expires June 2023”.

Smalling is focusing on his football, in the hope of more success with Roma. His feeling about club, fans and city is “very positive”. pic.twitter.com/DJjuSpruix

