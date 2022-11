Calciomercato Roma: Torino su Shomurodov, idea prestito con diritto di riscatto

Eldor Shomurodov vuole giocare con maggiore continuità, motivo per cui potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato. Su di lui ci sono molto squadre (Bologna, Cremonese e Sampdoria), ma secondo quanto riportato dal quotidiano ci sarebbe anche il Torino di Juric. Il direttore sportivo Vagnati è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo e sta valutando quasi esclusivamente opzioni per 6 mesi, dei prestiti con diritto di riscatto. Tra le soluzioni c'è anche l'attaccante uzbeko, che però fornirebbe meno garanzie tecniche rispetto a Joao Pedro. Al momento il Torino ha effettuato comunque una serie di sondaggi significativi per osservare Shomurodov.

(tuttosport)