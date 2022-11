Calciomercato Roma: salgono le quotazioni di Lukic per il centrocampo. Il Torino chiede 15 milioni

La Roma continua a osservare Sasa Lukic del Torino per rinforzare il proprio centrocampo già a gennaio. Secondo quanto riportato dal sito esperto in calciomercato, il serbo è un profilo che interessa particolarmente a giallorossi, soprattutto a causa delle elevate richieste del Lione per Aouar, su cui c'è anche il Milan, pronto a offrire quasi 8 milioni di euro per averlo subito. Il Torino chiede 15 milioni per il ventiseienne, ma la Roma potrebbe abbassare le pretese economiche inserendo alcune contropartite come Kumbulla, Shomurodov, Volpato o Bove. Attualmente Lukic percepisce 700 mila euro a stagione, mentre nella Capitale arriverebbe a guadagnare il doppio. Una volta terminato il Mondiale, il calciatore parlerà con la dirigenza granata per chiedere la cessione.

