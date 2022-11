Calciomercato Roma: proposto il classe 2003 Kjaergaard del Salisburgo, ma la valutazione è molto elevata

José Mourinho ha chiesto da tempo un nuovo centrocampista per rinforzare il reparto e Tiago Pinto è molto attivo per soddisfare i desideri del tecnico. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, un intermediario avrebbe proposto il profilo di Maurits Kjaergaard del Salisburgo, prossimo avversario della Roma in Europa League. Il classe 2003 è uno dei tanti talenti presenti nella rosa del club austriaco ed è particolarmente apprezzato dalla società giallorossa, ma la sua valutazione è molto elevata anche a causa del suo contratto, in scadenza solamente nel 2026.

