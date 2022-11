Calciomercato Roma: piace Hjulmand del Lecce, ma costa più di 20 milioni

Ora che il campionato è terminato, le società potranno pensare esclusivamente alle prossime mosse da adottare in vista della sessione di calciomercato invernale. La Roma è da tempo alla ricerca di un centrocampista e, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano sportivo, il nuovo nome per rinforzare il reparto è quello di Morten Hjulmand del Lecce. Il ventitreenne si è già fatto conoscere dal pubblico giallorosso poiché in Roma-Lecce fu espulso al 22' per un brutto fallo su Belotti. Nonostante questo episodio negativo, il calciatore ha dimostrato grandi qualità e la sua valutazione è superiore ai 20 milioni di euro. Sul danese ci sono anche Borussia Dortmund e alcuni club di Premier League.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE