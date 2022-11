Calciomercato Roma: per l'estate piace Ito dello Stoccarda

La Roma sembra essere molto attiva sul mercato e, oltre a valutare eventuali nuovi acquisti per gennaio, sta monitorando anche alcuni calciatori per il futuro. Come riportato dal giornalista Flavio Mario Tassotti, i giallorossi stanno osservando Hiroki Ito, ventitreenne dello Stoccarda. Il difensore centrale mancino giapponese è stato riscattato in estate dalla società tedesca ed ha collezionato 15 presenze in questa stagione. Il classe '99 è un profilo che interessa per la prossima sessione estiva di calciomercato.

