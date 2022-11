Calciomercato Roma: occhi su Cardoso dell'Internacional. Anche Spezia, Bologna e Valencia interessate

Nuovo nome per il centrocampo della Roma. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Johnny Cardoso, classe 2001 dell'Internacional. Oltre ai capitolini, anche Bologna e soprattutto Spezia sono molto interessate al calciatore. La società ligure è in trattativa con il club brasiliano, ma l'accordo definitivo non è ancora stato trovato. Il ventunenne possiede il doppio passaporto statunitense-brasiliano, ma sta svolgendo le tappe burocratiche per avere quello comunitario e in caso di ottenimento la Roma potrebbe inserirsi prepotentemente nella corsa. Il centrocampista piace anche al Valencia.

(gianlucadimarzio.com)

