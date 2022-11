Nome nuovo per il centrocampo della Roma. Secondo quanto scrive il portale dedicato al calciomercato, sul taccuino degli scout giallorossi e di Tiago Pinto sarebbe finito Fabian Rieder. Centrocampista centrale classe 2000 in forza agli svizzeri dello Young Boys. In questa stagione ha collezionato 14 presenze e 3 gol nel campionato svizzero.

(calciomercato.com)

