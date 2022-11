Calciomercato Roma: non tramonta l'idea Ndicka

Da tempo José Mourinho ha chiesto alla società dei rinforzi nel pacchetto difensivo. L'allenatore portoghese utilizza quasi sempre la difesa a 3, ma i centrali in rosa sono solamente quattro: Chris Smalling, Roger Ibanez, Gianluca Mancini e Marash Kumbulla. Quest'ultimo, però, non godo di grande considerazione, tanto da essere stato superato nelle gerarchie anche da Matias Vina, nato terzino sinistro ma adattato come braccetto di sinistra. Come annunciato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, i giallorossi continuano a seguire Evan Ndicka dell'Eintracht Francoforte. Il ventitreenne ha il contratto in scadenza a giugno ed è stato osservato con particolare attenzione già in estate. Il difensore francese è di piede mancino, una caratteristica che attualmente manca nel reparto arretrato.

