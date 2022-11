Calciomercato Roma: Milan pronto ad investire 8 milioni per Aouar

La storia tra Aouar e il Lione è ormai ai titoli di coda. In Serie A il giocatore, in scadenza a giugno, piace a Juventus, Milan e Roma, alla ricerca di un rinforzo per la mediana di Mou. È in questo quadro che si inserisce il club rossonero. Maldini starebbe pensando di acquistare il giocatore già a gennaio, versando un corrispettivo economico al Lione. A fare il prezzo è anche e soprattutto la possibilità di perdere Aouar da svincolato, le pretese dei francesi non possono andare troppo in là. Per 8 milioni si potrebbe chiudere e in casa rossonera si sta entrando nell’ordine delle idee di potere investire subito.

(gasport)