Calciomercato Roma: Johnny Cardoso vicino allo Spezia

Secondo quanto riporta il quotidiano ligure, lo Spezia sarebbe molto vicino all'acquisto di Johnny Cardoso, calciatore statunitense di recente accostato alla Roma. Dopo la visita di Cardoso in Italia la scorsa settimana, in cui il classe 2001 ha lavorato per la concessione del passaporto comunitario, infatti, tra i bianconeri e l'Internacional sono proseguiti i contatti, che hanno portato ad un netto avvicinamento. Cardoso costerebbe allo Spezia meno di cinque milioni, nonostante una valutazione iniziale di circa sei milioni da parte del club brasiliano.

(cittadellaspezia.com)

